Разработчики игры The First Descendant оказались в центре скандала из-за рекламы проекта через ИИ-стримеров

Опубликовано 18 августа 2025, 07:221 мин.
Разработчики игры The First Descendant оказались в центре скандала из-за рекламы проекта через ИИ-стримеровМошенники или фантазеры?
Вокруг онлайн-шутера The First Descendant разгорелся скандал — студию Nexon обвинили в использовании ИИ для создания рекламных роликов с фейковыми стримерами.
На Reddit пользователи собрали подборку из четырёх клипов, опубликованных в TikTok, где «инфлюенсеры» якобы делятся впечатлениями от игры. Однако зрители быстро заметили неестественные движения лиц, странные интонации и признаки генерации.
Особое внимание вызвала реклама с персонажем, сильно напоминающим реального стримера DanieltheDemon. При этом голос отличается, что только усилило подозрения в применении технологии IMG2VID для копирования внешности.
Дополнительное недоумение вызвал факт, что реклама продвигала коллаборацию с Nier: Automata — проектом, к которому Nexon не имеет прав. Неясно, давала ли Platinum Games согласие на подобное использование бренда.