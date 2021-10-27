Разработчики королевской битвы Fortnite будут дарить подарки за приглашение друзей в игру

Так, прямо сейчас игровой разработчик представилбета-версию своей новой реферальной программы «Пригласи друга». До 10 января 2022 года пользователи, пригласившие друзей в игру, смогут рассчитывать на специальные внутриигровые подарки.

Для того, чтобы принять участие в акции, первоначально необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. После этого нужно пригласить других игроков сыграть вместе в Fortnite, при этом заранее добавив друг друга в друзья.

По итогу те, кто будет успешно играть вместе и зарабатывать при этом очки, начнут получать специальные награды. Например, за достижение 60 уровня учётной записи Fortnite, Epic Games подарит экипировку Радужной таксистки.