Разработчики королевской битвы Fortnite будут дарить подарки за приглашение друзей в игру

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Разработчики королевской битвы Fortnite будут дарить подарки за приглашение друзей в игруУдивительно, как девелоперы из раза в раз придумывают интересные активности
Epic Games не только воюет с Apple и Google за право вернуть Fortnite в магазины приложений IT-гигантов. Оказалось, что компания при этом также развивает новые форматы внутри своего сверхпопулярного проекта.
Так, прямо сейчас игровой разработчик представилбета-версию своей новой реферальной программы «Пригласи друга». До 10 января 2022 года пользователи, пригласившие друзей в игру, смогут рассчитывать на специальные внутриигровые подарки.
Для того, чтобы принять участие в акции, первоначально необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. После этого нужно пригласить других игроков сыграть вместе в Fortnite, при этом заранее добавив друг друга в друзья.
По итогу те, кто будет успешно играть вместе и зарабатывать при этом очки, начнут получать специальные награды. Например, за достижение 60 уровня учётной записи Fortnite, Epic Games подарит экипировку Радужной таксистки.
Источник: Epic Games