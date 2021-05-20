Разработчики культовой GTA готовят сюрпризы к юбилею третьей части

Об этом сообщается в издании Gamespot. Так, согласно опубликованным источником данным, компания планирует “забавные сюрпризы”, некоторые из которых будут специально для GTA Online. На данный момент точная информация о том, какие именно сюрпризы хочет сделать игрокам Rockstar Games — не разглашается. В то же время, пользователи начали делать свои предположение. Многие считают, что речь о ремастере или ремейке GTA III.

Помимо прочего представители Rockstar Games сообщили о том, что Grand Theft Auto V для нового поколения консолей будет выпущена 11 ноября. Также в этот день владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут сыграть и в GTA Online.