Разработчики культовой Mortal Kombat работают над игрой в новой вселенной

Об этом рассказал креативный директор студии по разработке компьютерных игр NetherRealm Эд Бун. Так, несмотря на то, что Бун не стал уточнять подробности новой игры, он все же признался, что студия не намерена останавливаться на популярных франшизах Injustice и Mortal Kombat. В связи с этим было принято решение о разработке нового тайтла.

Будет ли новая игра разработчиков культовой Mortal Kombat реализована в жанре файтинга на данный момент неизвестно.