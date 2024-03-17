Разработчики Minecraft предостерегли от обновления игры из-за потери всех миров

Опубликовано 17 марта 2024, 12:45
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Разработчики Minecraft предостерегли от обновления игры из-за потери всех мировПри обновлении ПК-версии через приложение Xbox выдаёт ошибку
Разработчики Minecraft сообщили пользователям о том, что нельзя обновлять ПК-версию игры через приложение Xbox. Из-за этого можно безвозвратно потерять все виртуальные миры.
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Это касается всех версий, кроме Minecraft: Java Edition. Чтобы безопасно обновиться, нужно открыть приложение Xbox и перейти в профиль, затем следует выбрать раздел «Поддержка» и запустить утилиту «Инструмент восстановления игровых сервисов». Только после этого игру можно обновлять.
Разработчики объяснили, что этот метод поможет обновиться до версии 19.87.13001.0, которая позволит избежать ошибки, приводящей к удалению игровых миров.
Разработки Minecraft посоветовали регулярно делать резервные копии миров и экспортировать их в отдельные файлы, чтобы защититься от непредвиденных ситуаций.