Разработчики мобильной Call of Duty Warzone заработали на игре $1.5 млн всего за 4 дня

С учетом сборов, полученных во время «раннего доступа», суммарный заработок игры на данный момент составляет $1.5 млн.

Самым крупным рынком, как и ожидалось, стали США — 47% всех внутриигровых покупок пришлись именно на этот регион. На втором месте неожиданно оказалась Чили (9%), далее — Австралия и Германия (по 8% у каждой).

Хотя цифры кажутся внушительными, стоит отметить, что Call of Duty Mobile 2019 года за первую неделю с момента релиза собрала $17.7 млн.

При этом пока что рано делать выводы о долгосрочном успехе мобильной Warzone. Тем не менее, старт игры можно считать удачным, и она имеет все шансы стать хитом среди любителей мобильных шутеров.