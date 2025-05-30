Игры
Опубликовано 30 мая 2025, 18:00
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Разработчики мобильных игр смогут заработать миллиарды после победы над Apple

Суд освободил игры от комиссии App Store — доходы взлетят
Разработчики мобильных игр вскоре могут получить миллиарды долларов дополнительных доходов благодаря решению суда, которое ослабило правила Apple в App Store. Эксперты оценивают, что в этом году около 4,1 миллиарда долларов из денег, которые обычно получает Apple, могут перейти напрямую создателям игр.
Разработчики мобильных игр смогут заработать миллиарды после победы над Apple

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Суть спора связана с длительным конфликтом между Epic Games, создателем Fortnite, и Apple. Суд постановил, что разработчики имеют право продавать внутриигровые товары вне App Store, где ранее Apple удерживала комиссию от 15 до 30 процентов с каждой продажи.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы разработчики могут дополнительно заработать до 19,5 миллиарда долларов, которые раньше шли в пользу магазинов приложений. Эти деньги компании планируют вкладывать в привлечение новых игроков, которые, в свою очередь, будут тратить больше на внутриигровые покупки.

Некоторые разработчики уже предлагают игрокам бонусы за покупки через сторонние сайты, обходя Apple. Ранее Apple блокировала приложения, которые пытались уйти от еt правил, например, Fortnite был удалtн из App Store за предложение скидок на виртуальную валюту.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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