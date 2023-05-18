Разработчики Mortal Kombat выпустили первый трейлер новой части серии

Разработчики Mortal Kombat выпустили первый трейлер новой части серииНаконец-то!
Вы когда-нибудь играли в Mortal Kombat? Если да, то у нас для вас есть отличные новости!
Создатели игры, студия NetherRealm, официально анонсировала новую часть серии. Называться игра будет Mortal Kombat 1. Более того, в Сети уже появился её первый трейлер.
В этом видео можно увидеть, как герои из Mortal Kombat сражаются друг с другом. Они используют классические приёмы, в том числе и завязанные на магии. При этом в конце показывают самое главное — новые Fatality.
Ближе к концу ролика появляется информация и о дате выхода Mortal Kombat 1. Игра поступит в продажу уже 19 сентября. Предзаказ же стартует завтра, 19 мая.
Что интересно, проект посетит лишь на актуальных игровых консолях — PlayStation 5, Xbox Series S/X — и ПК. Ну и да, о Nintendo Switch тоже не забыли.
В NetherRealm заявили, что новый Mortal Kombat будет началом «новой эры» для серии. Они обещали появление в проекте нового режима, механик и изменения в системе боя.