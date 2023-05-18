Разработчики Mortal Kombat выпустили первый трейлер новой части серии

Создатели игры, студия NetherRealm, официально анонсировала новую часть серии. Называться игра будет Mortal Kombat 1. Более того, в Сети уже появился её первый трейлер.

В этом видео можно увидеть, как герои из Mortal Kombat сражаются друг с другом. Они используют классические приёмы, в том числе и завязанные на магии. При этом в конце показывают самое главное — новые Fatality.

Ближе к концу ролика появляется информация и о дате выхода Mortal Kombat 1. Игра поступит в продажу уже 19 сентября. Предзаказ же стартует завтра, 19 мая.

Что интересно, проект посетит лишь на актуальных игровых консолях — PlayStation 5, Xbox Series S/X — и ПК. Ну и да, о Nintendo Switch тоже не забыли.

В NetherRealm заявили, что новый Mortal Kombat будет началом «новой эры» для серии. Они обещали появление в проекте нового режима, механик и изменения в системе боя.