Разработчики нашли способ вернуть на iPhone и iPad заблокированную игру Fortnite

Помочь Epic Games в этом призвана NVIDIA с ее облачным игровым сервисом GeForce Now, выяснил 9to5Mac. Несмотря на то, что Apple запретила появляться подобным проектам в App Store, у компаний есть лазейка в виде веб-приложений, через которые возможна трансляция игр с облака без каких-либо ограничений. Представители NVIDIA отметили, что GeForce Now выйдет на iOS “до начала праздничного сезона”, то есть, вероятно, до конца ноября. Отметим, что на данный момент облачный сервис компании уже доступен на macOS, Windows, Android и Chrome OS.

Напомним, что о желании реализовать свои игровые сервисы через веб-приложения ранее также заявляли представители Microsoft и Google. Когда эти две компании реализуют задуманное — все еще неизвестно.