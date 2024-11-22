Разработчики не станут выпускать улучшенную версию Cyberpunk 2077 для PS5 Pro

Это заявление было сделано в ответ на запрос пользователя в соцсети X.com и вызвало разочарование у фанатов, особенно учитывая долгий путь игры от неудачного релиза до её нынешнего состояния.

На момент выхода, Cyberpunk 2077 критиковали за многочисленные баги и плохую производительность, что было неожиданным для студии, подарившей миру третьего Ведьмака.

Однако после ряда обновлений, игра значительно улучшилась, предлагая захватывающую графику и стабильную работу.

Тем временем Sony активно продвигает PS5 Pro, обещая, что более 80 игр получат патчи с улучшенной графикой и повышенной частотой кадров.

Среди таких игр — Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor и Alan Wake 2, хотя некоторые из них уже столкнулись с неоднозначными результатами после тестов Digital Foundry.