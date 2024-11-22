Игры
Опубликовано 22 ноября 2024, 08:06
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Разработчики не станут выпускать улучшенную версию Cyberpunk 2077 для PS5 Pro

Впрочем, их тоже можно понять
CD Projekt Red официально подтвердила, что не планирует выпускать патч для Cyberpunk 2077, который бы оптимизировал игру под новое железо PlayStation 5 Pro.
Разработчики не станут выпускать улучшенную версию Cyberpunk 2077 для PS5 Pro
© Wccftech

Это заявление было сделано в ответ на запрос пользователя в соцсети X.com и вызвало разочарование у фанатов, особенно учитывая долгий путь игры от неудачного релиза до её нынешнего состояния.

На момент выхода, Cyberpunk 2077 критиковали за многочисленные баги и плохую производительность, что было неожиданным для студии, подарившей миру третьего Ведьмака.

Однако после ряда обновлений, игра значительно улучшилась, предлагая захватывающую графику и стабильную работу.

Тем временем Sony активно продвигает PS5 Pro, обещая, что более 80 игр получат патчи с улучшенной графикой и повышенной частотой кадров.

Среди таких игр — Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor и Alan Wake 2, хотя некоторые из них уже столкнулись с неоднозначными результатами после тестов Digital Foundry.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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#PLAYSTATION 5