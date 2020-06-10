Разработчики NFS: Heat объявили о прекращении поддержки игры менее, чем через год после выхода

Представители Electronic Arts уже заявили о том, что в ближайшее время в игре появится небольшое обновление, после чего студия-разработчик возьмется за создание следующего продукта в серии.

”Они выпустили так называемую ААА-игру Heat - в которой ваша машина начинает летать, когда вы сильно нажимаете на педаль акселератора. Чтобы оставаться конкурентоспособными с ценой в 60 евро они выпустили “Map Keys” за 4,99 евро, а затем что-то вроде DLC. Да, за 4,99 евро - если я правильно помню, потому что я удалил игру несколько месяцев назад. Они получили деньги и пошли дальше - если это не классическая EA, я не знаю, что это такое”, — написал по этому поводу пользователь Reddit под ником Alphachore.

Что интересно, данный пользователь не одинок в своем недовольстве решением Electronic Arts — множество пользователей возмутило, что игру перестали поддерживать всего лишь через 7 месяцев после официального релиза. Также они напомнили разработчикам, что игра так и не была доведена до ума: ”Ужасная работа серверов, которые отключаются в любое время. Ужасные ИИ-полицейские (если вы знаете, что делать, не попасться очень просто). Ужасный трафик ИИ (что случилось с машинами, останавливающимися в середине перекрестка?)”, — написал еще один пользователь онлайн-ресурса.