Разработчики популярной игры Death Stranding планируют выпустить вторую часть

Игры
Сегодня в 12:29
Разработчики популярной игры Death Stranding планируют выпустить вторую частьСейчас об игре ведутся переговоры
Журналисты издания AdoroCinema взяли интервью у известного актера Нормана Ридуса, внешность которого была заимствована для главного героя Death Stranding. В рамках беседы он обнадежил фанатов последней игры Kojima Productions — по его словам, планируется вторая часть.
“Кажется, мы займёмся второй Death Stranding. Сейчас идут переговоры об игре. Так что... ура!”, — заявил он в рамках интервью.
Напомним, что сейчас разработчики Kojima Productions сфокусированы на выходе режиссерской версии игры для консоли пятого поколения Sony. Так, тайтл должен выйти уже в конце сентября, а именно 24 числа. В нем появятся новые сюжетные миссии, игровые механики, а также другие бонусы, к примеру предметы по Half-Life и Cyberpunk 2077.