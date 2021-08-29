Разработчики популярной игры Death Stranding планируют выпустить вторую часть

“Кажется, мы займёмся второй Death Stranding. Сейчас идут переговоры об игре. Так что... ура!”, — заявил он в рамках интервью.

Напомним, что сейчас разработчики Kojima Productions сфокусированы на выходе режиссерской версии игры для консоли пятого поколения Sony. Так, тайтл должен выйти уже в конце сентября, а именно 24 числа. В нем появятся новые сюжетные миссии, игровые механики, а также другие бонусы, к примеру предметы по Half-Life и Cyberpunk 2077.