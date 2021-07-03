Разработчики популярной Mortal Kombat 11 отказались поддерживать игру

Об этом компания сообщила на официальной странице Mortal Kombat 11 в соцсети Twitter. Таким образом ждать обновлений для популярного файтинга и ряда нового DLC — не имеет смысла. Однако есть и хорошие новости. По словам представителей NetherRealm, отказ от поддержки 11 части культового файтинга связан с желанием студии сфокусироваться на следующем тайтле серии.

“Команда NetherRealm сейчас сосредоточена на своем следующем проекте. Мы поддерживали Mortal Kombat 11 более 2 лет, выпустили множество DLC и паки с персонажами. Но время этого файтинга подошло к концу”, — сообщается на официальной странице разработчиков Mortal Kombat 11.