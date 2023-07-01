Разработчики признались, что индикатор загрузки игр ничего не значит

По словам основателя студий MercurySteam и Tequila Works Рауля Рубио Мунарриза, он никогда не разрабатывал игры, в которых не было бы фейкового индикатора загрузки. Он отметил, что индикаторы «с реальной загрузкой вызывают тревогу», и не отображают реальный процесс.

Геймдиректор John Wick Hex и TRON: Identity Майк Бителл прокомментировал пост Кинга словами «Забавный факт: игроки не верят равномерному движению полоски загрузки». Он подчеркнул, что психологически рывки и паузы в процессе загрузки «кажутся более правдоподобными».

Сооснователь студии Vlambeer Рами Исмаил рассказал, что никогда не работал над программированием корректного индикатора. Похожие комментарии оставили и другие разработчики.