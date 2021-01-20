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Сегодня 14:41
Разработчики PUBG Mobile рассказали о причине блокировки 1,2 млн игроков
Причем аккаунты заблокировали навсегда
Представители PUBG Mobile поделились на своей странице в Twitter информацией о том, что начиная с 8 по 14 января разработчики навсегда заблокировали аккаунты порядка 1 217 342 игроков. Отмечается, что перманентная блокировка обусловлена читерством игроков.
Сообщается, что 48% профилей игроков были забанены ввиду применения хаков с автоприцеливанием или модификацией моделей своих персонажей. В то же время, 22% забаненных игроков пользовались рентгеновским зрением, а 12% ускоряли скорость перемещения и еще 7% подверглись блокировке навсегда ввиду модификации урона по области.
Напомним, что всего в PUBG Mobile насчитывается более 600 млн геймеров. Этим можно объяснить, почему разработчикам так легко далась блокировка 1,2 млн читеров.