Разработчики PUBG Mobile рассказали о причине блокировки 1,2 млн игроков

Сообщается, что 48% профилей игроков были забанены ввиду применения хаков с автоприцеливанием или модификацией моделей своих персонажей. В то же время, 22% забаненных игроков пользовались рентгеновским зрением, а 12% ускоряли скорость перемещения и еще 7% подверглись блокировке навсегда ввиду модификации урона по области.

Напомним, что всего в PUBG Mobile насчитывается более 600 млн геймеров. Этим можно объяснить, почему разработчикам так легко далась блокировка 1,2 млн читеров.