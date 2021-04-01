Разработчики PUBG закрывают условно-бесплатную версию игры для слабых компьютеров

Напомним, что отличие PUBG Lite от полной серии заключалось в том, что за счет упрощенной графики запускать игру можно было и на слабых компьютерах. В Европе игру запустили в октябре 2019 года.

Сейчас же выяснилось, что компания решила закрыть этот проект. Представители Krafton выразили пользователям игры благодарность за поддержку. Уже в конце апреля, а именно 29 числа, сервисы PUBG Lite перестанут работать. Причины этого решения разработчики не объяснили.

Нескольким ранее мы писали, сколько, согласно исследованию, денег принесла PUBG Mobile своим создателям с момента выхода. Как выяснилось, эта сумма превышает 5 млрд долларов.