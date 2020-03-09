Разработчики рассказали, каких улучшений стоит ждать от игр для PlayStation 5 и Xbox Series X

Издание IGN опубликовало новый материал, в рамках которого разработчики игр раскрыли интересные особенности грядущих консолей. По их словам, новинки смогут ликвидировать ряд недостатков, которые присущи современным играм. В частности, компании модифицируют визуальные составляющие игр. Так, в грядущих тайтлах можно будет избежать ненатуральный вид волос на головах персонажей. Кроме того, будут усовершенствованы объемные эффекты, к примеру, облака, туман и прочие. Разработчики сообщили, что они станут куда более похожими естественными.

Также, согласно опубликованным данным, игроделы смогут разрабатывать более насыщенные и разнообразные игровые миры. Кроме того, у геймерах в новых играх появится возможность перемещаться по созданными мирам быстрее прежнего, без отвлечения на экраны загрузки.