Разработчики ремейка Silent Hill 2 показали геймплей игры и обновлённых героев

В ролике продемонстрировали боевую систему, город, монстров. Окутанный мистикой госпиталь Brookhaven показали в разное время суток.

В ремейке визуальный фокус будет сделан на туман. В своём блоге разработчики отмечали, что для них это явилось достаточно сложной задачей — нарисовать реалистичный туман на фоне современной графики.

Также в ремейке предстанут обновлённые персонажи, которых раньше показывали мельком: Лору, Марию и Анжелу.

Релиз ремейка Silent Hill 2 ожидается 8 октября 2024 года. Новая игра выйдет на ПК и PS5.