Разработчики ремейка Silent Hill 2 показали геймплей игры и обновлённых героев

Опубликовано 01 июня 2024, 20:15
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Разработчики ремейка Silent Hill 2 показали геймплей игры и обновлённых героевИгра должна выйти 8 октября
Игровая японская студия Konami и польская Bloober Team показали на YouTube 13-минутный геймлей ремейка ожидаемой культовой игры Silent Hill 2.
В ролике продемонстрировали боевую систему, город, монстров. Окутанный мистикой госпиталь Brookhaven показали в разное время суток.
В ремейке визуальный фокус будет сделан на туман. В своём блоге разработчики отмечали, что для них это явилось достаточно сложной задачей — нарисовать реалистичный туман на фоне современной графики.
Также в ремейке предстанут обновлённые персонажи, которых раньше показывали мельком: Лору, Марию и Анжелу.
Релиз ремейка Silent Hill 2 ожидается 8 октября 2024 года. Новая игра выйдет на ПК и PS5.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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