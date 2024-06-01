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Игры
Опубликовано 01 июня 2024, 20:15
1 мин.

Разработчики ремейка Silent Hill 2 показали геймплей игры и обновлённых героев

Игра должна выйти 8 октября
Игровая японская студия Konami и польская Bloober Team показали на YouTube 13-минутный геймлей ремейка ожидаемой культовой игры Silent Hill 2.
Разработчики ремейка Silent Hill 2 показали геймплей игры и обновлённых героев
© Konami / Bloober Team / YouTube

В ролике продемонстрировали боевую систему, город, монстров. Окутанный мистикой госпиталь Brookhaven показали в разное время суток.

В ремейке визуальный фокус будет сделан на туман. В своём блоге разработчики отмечали, что для них это явилось достаточно сложной задачей — нарисовать реалистичный туман на фоне современной графики.

Также в ремейке предстанут обновлённые персонажи, которых раньше показывали мельком: Лору, Марию и Анжелу.

Релиз ремейка Silent Hill 2 ожидается 8 октября 2024 года. Новая игра выйдет на ПК и PS5.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Silent Hill
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#Konami
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