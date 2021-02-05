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Сегодня в 12:09
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новый трек из грядущей игры
Удивительно, как сильно он напоминает музыку из Silent Hill
Фанаты S.T.A.L.K.E.R. жадно цепляются за любую новую информацию о новой части любимой серии. И если полноценного трейлера ждать пока не приходится, тот факт, что разработчики выпустили новый трек из грядущей игры — явно обрадует многих.
Так, накануне вечером GSC Game World опубликовала на YouTube новый ролик со свежей музыкальной композицией из новой части S.T.A.L.K.E.R. По настроению трек под названием Zone Dreams больше напоминает что-то из репертуара Акиры Ямаоки, композитора оригинальной Silent Hill.
Отметим, что представленная композиция — не первая доступная широкой публике. Ранее разработчики уже выкладывали мелодии Mass и 108 Bit of the Zone. Учитывая, как отличаются они друг от друга, можно предположить, что саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сильно разнообразнее, чем в оригинальной игре.