Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новый трек из грядущей игры

Так, накануне вечером GSC Game World опубликовала на YouTube новый ролик со свежей музыкальной композицией из новой части S.T.A.L.K.E.R. По настроению трек под названием Zone Dreams больше напоминает что-то из репертуара Акиры Ямаоки, композитора оригинальной Silent Hill.

Отметим, что представленная композиция — не первая доступная широкой публике. Ранее разработчики уже выкладывали мелодии Mass и 108 Bit of the Zone. Учитывая, как отличаются они друг от друга, можно предположить, что саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сильно разнообразнее, чем в оригинальной игре.