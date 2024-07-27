Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату выхода игры на ноябрь 2024 года

Опубликовано 27 июля 2024, 02:15
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату выхода игры на ноябрь 2024 годаДо этого выход планировался на сентябрь
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из компании GSC Game World снова сообщили о переносе выхода игры.
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Первоначальная дата, 5 сентября 2024 года, изменена на 20 ноября. Как заявили разработчики, им необходимы два дополнительных месяца, чтобы исправить все баги.
Также они пообещали, что в августе раскроют о S.T.A.L.K.E.R. 2 дополнительную информацию.
«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берём два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — сообщили в GSC Game World.