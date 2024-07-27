Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату выхода игры на ноябрь 2024 года

Первоначальная дата, 5 сентября 2024 года, изменена на 20 ноября. Как заявили разработчики, им необходимы два дополнительных месяца, чтобы исправить все баги.

Также они пообещали, что в августе раскроют о S.T.A.L.K.E.R. 2 дополнительную информацию.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берём два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — сообщили в GSC Game World.