Игры
Опубликовано 27 июля 2024, 02:15
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату выхода игры на ноябрь 2024 года

До этого выход планировался на сентябрь
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из компании GSC Game World снова сообщили о переносе выхода игры.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли дату выхода игры на ноябрь 2024 года

© GSC GAME WORLD

Первоначальная дата, 5 сентября 2024 года, изменена на 20 ноября. Как заявили разработчики, им необходимы два дополнительных месяца, чтобы исправить все баги.

Также они пообещали, что в августе раскроют о S.T.A.L.K.E.R. 2 дополнительную информацию.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берём два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — сообщили в GSC Game World.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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