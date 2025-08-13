Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переведут игру на новый движок и улучшат персонажей

По сообщениям портала DTF, модернизация движка добавит новые функции и инструменты для моддинга, включая Zone Kit Modifications Tool. Основное внимание будет уделено улучшению поведения NPC и системы A-Life. NPC станут менее эффективными в темноте для повышения реалистичности, а баланс мутантов изменится для более напряжённых сражений.

Игровой мир станет разнообразнее с новыми аномалиями и расширенным циклом смены времени суток. Новые задания и союзники, а также улучшенные погодные условия и иммерсивный визуальный режим углубят атмосферу. Будет добавлен новый уровень сложности — «Мастер».

Изменения коснутся внутриигровых механик: для этого разработчики переработали систему выносливости, изменили правила формирования тайников, обновили интерфейс снаряжения. В арсенале игрока появятся новые приборы ночного видения и бинокли.

Для удобства пользователей будет внедрена функция восстановления сохранений из локальных копий, а также продолжена работа по оптимизации и исправлению ошибок.