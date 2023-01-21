Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили новые локации

00:56, 21 января 2023
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили новые локацииПоявились красочные и атмосферные эпизоды
Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компания GSC Game World представила новые кадры локаций будущего проекта.
Фото: Gamingbolt.com
Издатель представил красочные локации с деревянными домами, железнодорожным мостом с сошедшим с рельсов поездом и в целом с ощутимой атмосферой.
Чтобы познакомить аудиторию с сюжетом будущей игры, в прошлом году GSC Game World выпустила трейлер: учёные подключаются к информационному полю Земли — Ноосфере, но в течение эксперимента ситуация выходит из под контроля.