Игры
00:56, 21 января 2023
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили новые локации

Появились красочные и атмосферные эпизоды

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компания GSC Game World представила новые кадры локаций будущего проекта.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили новые локации

Фото: Gamingbolt.com

Издатель представил красочные локации с деревянными домами, железнодорожным мостом с сошедшим с рельсов поездом и в целом с ощутимой атмосферой.

Чтобы познакомить аудиторию с сюжетом будущей игры, в прошлом году GSC Game World выпустила трейлер: учёные подключаются к информационному полю Земли — Ноосфере, но в течение эксперимента ситуация выходит из под контроля.

Источник:Wired
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#игры
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#STALKER
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