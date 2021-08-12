Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 признались в использовании игрового движка нового поколения Unreal Engine 5

Что интересно, S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы стать одной из первых игр, основанных на UE5. Самой первой вряд ли — эта участь уготована Fortnite, которая перейдёт на рельсы нового движка уже в следующем месяце.

Напомним, что релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 28 апреля 2022 года. В качестве целевых платформ указаны персональные компьютеры и консоли Xbox Series X/S.