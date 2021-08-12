Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 признались в использовании игрового движка нового поколения Unreal Engine 5

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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 признались в использовании игрового движка нового поколения Unreal Engine 5Наконец-то компания рассказала, какая технология лежит в основе их игры
Практически с момента анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 по сети ходили разговоры, на каком же движке основана игра. Дров в костёр догадок подкидывали сами разработчики, отказываясь комментировать различные слухи на эту тему.
И вот, наконец-то, GSC Game World официально раскрыла, что находится «под капотом» у второй части S.T.A.L.K.E.R, сообщает Wccftech. Оказалось, что игра основана на новейшем движке Unreal Engine 5. Отметим, что разрабатывался он с прицелом на проекты под новые поколения консолей — PlayStation 5 и Xbox Series X.
Что интересно, S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы стать одной из первых игр, основанных на UE5. Самой первой вряд ли — эта участь уготована Fortnite, которая перейдёт на рельсы нового движка уже в следующем месяце.
Напомним, что релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 28 апреля 2022 года. В качестве целевых платформ указаны персональные компьютеры и консоли Xbox Series X/S.