Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали пожар, но так и не сказали, будет ли очередной перенос релиза

Официальная реакция от разработчиков последовала в Discord, где они подтвердили ущерб: уничтожена офисная техника и повреждены сервера с данными S.T.A.L.K.E.R. 2.

Представители студии уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, однако один из трёх этажей офиса был практически полностью уничтожен. Теперь требуется масштабное восстановление.

В заявлении разработчики попытались успокоить фанатов, заявив: «Никакая аномалия, даже огонь, не остановит нас на пути к нашей конечной цели. Мы сталкивались с худшим. Все будет хорошо».

Однако, несмотря на оптимистичный настрой, информации о том, как пожар повлияет на сроки релиза игры, пока нет.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на начало 2024 года для ПК и консолей Xbox Series S/X и PlayStation 5.