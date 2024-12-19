Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч с 1880 исправлениями

Опубликовано 19 декабря 2024, 17:211 мин.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч с 1880 исправлениямиРазмер обновления — 110 ГБ
После релиза долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчик проекта, компания GSC Game World, анонсировала выход патча 1.1 на ПК и Xbox.
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Как сообщается, этот патч — наиболее крупное обновление игры с различными исправлениями, объём которого — почти 110 ГБ.
В патче разработчики выпустили более 1800 изменений для улучшения игры. Исправления касаются улучшений работы ИИ в игре, прогрессии квестов, исправлений багов, баланса, кат-сцен, озвучки, локализации, текстур, вылетов и оптимизации.
Как отмечает DTF, одна из ключевых особенностей обновления — первые изменения системы A-Life, которая отвечает за симуляцию жизни в игре. Также исправлены ошибки появления NPC за спиной персонажа и увеличена зона работы A-Life. Разработчики добились того, что NPC начали действовать более разнообразно и реалистично, выполняя свои задачи даже вне поля зрения игрока.