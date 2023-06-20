Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировали YouTube-ролик iXBT и послали их на украинском языке

В нём говорится о том, что накануне компания заблокировала ряд видео блогеров, при этом кинув на их канал страйк. В качестве причины указывалось использование официальных трейлеров S.T.A.L.K.E.R. 2 в новостных материалах.

Ребята из iXBT games предположили, что реальных причины могло быть несколько. Первая — они просто «попали под раздачу» на фоне массовой утечки файлов игры на 200 ГБ.

Вторая — «мелкая месть компании» за то, что блогеры регулярно припоминали ей хаос разработки первой части, а также за их страх повторения подобной истории со S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ну и третьей причиной могло стать то, что в видео iXBT games регулярно проскакивает мысль, что пользователи из России и Беларуси, несмотря на запрет GSC Game World, смогут поиграть в их новую игру при помощи Xbox Game Pass либо «просто скачав GOG-дистрибутив в магазине "xatab жив!"».

По итогу журналисты обратились к представителю студии с целью разобраться в ситуации, на что получили лаконичный ответ: