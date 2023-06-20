Игры
14:11, 20 июня 2023
1 мин.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировали YouTube-ролик iXBT и послали их на украинском языке

Очень «профессионально»

Авторы YouTube-канала iXBT games опубликовали пост, в котором рассказали о некрасивом поступке авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 — GSC Game World.

В нём говорится о том, что накануне компания заблокировала ряд видео блогеров, при этом кинув на их канал страйк. В качестве причины указывалось использование официальных трейлеров S.T.A.L.K.E.R. 2 в новостных материалах.

Ребята из iXBT games предположили, что реальных причины могло быть несколько. Первая — они просто «попали под раздачу» на фоне массовой утечки файлов игры на 200 ГБ.

Вторая — «мелкая месть компании» за то, что блогеры регулярно припоминали ей хаос разработки первой части, а также за их страх повторения подобной истории со S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ну и третьей причиной могло стать то, что в видео iXBT games регулярно проскакивает мысль, что пользователи из России и Беларуси, несмотря на запрет GSC Game World, смогут поиграть в их новую игру при помощи Xbox Game Pass либо «просто скачав GOG-дистрибутив в магазине "xatab жив!"».

По итогу журналисты обратились к представителю студии с целью разобраться в ситуации, на что получили лаконичный ответ:

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировали YouTube-ролик iXBT и послали их на украинском языке
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Блогеры отдельно акцентируют внимание на том, что на скриншоте отображён официальный ответ официального представителя GSC Game World. Что ж, это именно тот PR, который заслужили авторы многострадального проекта.

Источник:Telegram
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#игры
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