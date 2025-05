Разработчики S.T.A.L.K.E.R анонсировали улучшенную версию трилогии

Но без русской озвучки

Компания GSC Game World представила расширенное издание Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition — обновлённую версию трилогии S.T.A.L.K.E.R., включающей игры Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat.