Разработчики S.T.A.L.K.E.R анонсировали улучшенную версию трилогии

Расширенное и, как заявлено, улучшенное издание может похвастаться техническими обновлениями, такими как улучшенная графика, текстуры, модели, отражения и освещение, а также поддержкой геймпадов и исправлением ошибок.

Переиздание будет доступно на различных платформах, однако в новых версиях отсутствует русская озвучка, присутствующая в оригиналах. Выход S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition запланирован на 20 мая 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5 с бесплатным обновлением для владельцев оригинальной игры.