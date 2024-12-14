Разработчики Steam разрешили пользователям откладывать обновления игр

Сейчас Steam самостоятельно решает, когда и какие обновления будут установлены. Но теперь разработчики намерены предложить пользователям отсрочку обновлений тех игр, которые геймер не собирается запускать в ближайшее время.

У пользователя появится некоторая свобода, но если сервис не получит от геймера соответствующие указания, продолжит устанавливать обновления автоматически. Также если геймер давно не запускал какую-либо игру, для этого тайтла Steam установит обновление позже, вероятно, с другими обновлениями либо когда пользователь не заходит в Steam.

Представители Steam объяснили своё решение тем, что если обновление игры запускается внезапно и непредсказуемо, этот процесс может доставить пользователю определённые неудобства. Это также вопрос расходования интернет-трафика и падения скорости соединения, что может негативно повлиять на игровой опыт пользователей.

Пока тестирование нового функционала ограничено небольшой группой геймеров. В дальнейшем функция будет запущена для всех.