Игры
Опубликовано 14 декабря 2024, 01:30
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Разработчики Steam разрешили пользователям откладывать обновления игр

Для удобства геймеров
Игровой сервис Steam начал изменять правила установки обновлений игр. Разработчики тестируют новые алгоритмы, позволяющие пользователю откладывать обновления.
Разработчики Steam разрешили пользователям откладывать обновления игр
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Сейчас Steam самостоятельно решает, когда и какие обновления будут установлены. Но теперь разработчики намерены предложить пользователям отсрочку обновлений тех игр, которые геймер не собирается запускать в ближайшее время.

У пользователя появится некоторая свобода, но если сервис не получит от геймера соответствующие указания, продолжит устанавливать обновления автоматически. Также если геймер давно не запускал какую-либо игру, для этого тайтла Steam установит обновление позже, вероятно, с другими обновлениями либо когда пользователь не заходит в Steam.

Представители Steam объяснили своё решение тем, что если обновление игры запускается внезапно и непредсказуемо, этот процесс может доставить пользователю определённые неудобства. Это также вопрос расходования интернет-трафика и падения скорости соединения, что может негативно повлиять на игровой опыт пользователей.

Пока тестирование нового функционала ограничено небольшой группой геймеров. В дальнейшем функция будет запущена для всех.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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