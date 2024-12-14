Игры
Опубликовано 14 декабря 2024, 18:45
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Разработчики The Last of Us анонсировали новую игру в жанре научной фантастики

Обещают экшен
Студия Naughty Dog, разработчик популярной постапокалиптической дилогии The Last of Us, «переключился с грибковой драмы на межзвёздную научно-фантастическую охоту за головами» в новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet. Об этом глава студии рассказал на игровой церемонии The Game Awards.
Разработчики The Last of Us анонсировали новую игру в жанре научной фантастики

© Naughty Dog

Как сообщает портал Engadget со ссылкой на разработчиков, действие Intergalactic: The Heretic Prophet происходит в далёком будущем, а охотником за головами станет Джордан А. Мун, которую озвучит актриса из «Леденящих приключений Сабрины» Тати Габриэль. По сюжету, Джордан оказывается на планете Семпирия, которая уже более 600 лет отрезана от остальной Вселенной. Главной героине предстоит миссия по спасению Семпирии, но на её пути «встанут злобные роботы».

«Мы можем сказать, что эта игра соответствует традициям Naughty Dog — создавать эмоциональные, управляемые персонажами эпические путешествия. Наши цели в области повествования соперничают только с нашими амбициями в области геймплея. Это будет самый глубокий геймплей за всю историю Naughty Dog, в котором мы используем опыт предыдущих франшиз и выходим за рамки всего, что мы когда-либо делали раньше», — рассказал глава команды разработки и владелец студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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