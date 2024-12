Разработчики The Last of Us анонсировали новую игру в жанре научной фантастики

Обещают экшен

Студия Naughty Dog, разработчик популярной постапокалиптической дилогии The Last of Us, «переключился с грибковой драмы на межзвёздную научно-фантастическую охоту за головами» в новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet. Об этом глава студии рассказал на игровой церемонии The Game Awards.