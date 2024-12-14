Разработчики The Last of Us анонсировали новую игру в жанре научной фантастики

Как сообщает портал Engadget со ссылкой на разработчиков, действие Intergalactic: The Heretic Prophet происходит в далёком будущем, а охотником за головами станет Джордан А. Мун, которую озвучит актриса из «Леденящих приключений Сабрины» Тати Габриэль. По сюжету, Джордан оказывается на планете Семпирия, которая уже более 600 лет отрезана от остальной Вселенной. Главной героине предстоит миссия по спасению Семпирии, но на её пути «встанут злобные роботы».

«Мы можем сказать, что эта игра соответствует традициям Naughty Dog — создавать эмоциональные, управляемые персонажами эпические путешествия. Наши цели в области повествования соперничают только с нашими амбициями в области геймплея. Это будет самый глубокий геймплей за всю историю Naughty Dog, в котором мы используем опыт предыдущих франшиз и выходим за рамки всего, что мы когда-либо делали раньше», — рассказал глава команды разработки и владелец студии Naughty Dog Нил Дракманн.