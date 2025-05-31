Разработчики «Ведьмака 3» анонсировали появление модов для консольной версии игры

В отчёте содержится информация о том, что к 10-летию игры в новом обновлении для The Witcher 3: Wild Hunt благодаря партнёрству с разработчиками из mod.io появится совместимость с модами для консольной версии, что, возможно, позволит консольным геймерам получить доступ к популярным модификациям «Ведьмака». К тому же CD Projekt подтвердила предварительное производство Cyberpunk 2.

Но в отчёте анонс модов для «Ведьмака 3» описан в прошедшем времени, поэтому есть сомнения в действительной реализации обновления, что приводит к спекуляциям о статусе проекта. Поэтому неясно, выйдут ли моды, или это всё-таки ошибка, а проект отменён.