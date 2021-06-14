Разработчики впервые показали игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2

Произошло это в рамках игрового шоу Microsoft, посвящённое проектам Xbox и Bethesda. В ролике можно увидеть уровень графики украинского проекта — особенно выделяется лицевая анимация.

В трейлере мы видим группу сталкеров, сидящих у костра, и обсуждающих творящиеся в Зоне дела. Завершается же видео тем, что главный герой сообщает о своём намерении отправиться в Припять.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года. Уже сейчас на игру открыт предзаказ на всех основных площадках. Проект заглянет на консоли Xbox Series X и S, а также персональные компьютеры.