Разработчики War Thunder заявили, что PS5 Pro способна потянуть трассировку пути

По словам инженеров, ограничений по архитектуре у консоли нет — вопрос заключается лишь в производительности и оптимизации. Сейчас команда сосредоточена на реализации стандартного рейтрейсинга для консолей.

После этого разработчики планируют оценить, сколько графических ресурсов остаётся, и решить, возможно ли добавить более тяжёлую технологию PTGI (Path Tracing Global Illumination).

На сегодняшний день ни одна игра для PS5 Pro не поддерживает трассировку пути. Однако War Thunder может стать первой, если Gaijin удастся адаптировать технологию под консоль.

При этом аналитики отмечают, что полноценная реализация path tracing, скорее всего, станет стандартом лишь с выходом PlayStation 6.

Разработчики также подтвердили, что рассматривают выпуск своих игр на Nintendo Switch 2, но пока ожидают получения девкитов от Nintendo.