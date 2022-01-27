Разработчики Xbox из Microsoft помогут Apple создать собственную игровую консоль

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Разработчики Xbox из Microsoft помогут Apple создать собственную игровую консольНеужели создатели iPhone решили всерьёз взяться за игровой рынок?
Последние несколько лет по сети ходят активные слухи о том, что Apple готовит к анонсу собственную игровую консоль. И вот, в сети появились актуальные подробности о грядущей новинке.
Если верить данным журналиста Windows Central Джеза Кордена, купертиновцы намерены переманить к себе несколько инженеров Microsoft, работавших над консолью Xbox. С их помощью Apple намерена продвинуться в создании игровой приставки.
Я давно слышал, что Apple думает о создании игровой консоли, и я не знаю, будут ли там игры в виртуальной реальности, метавселенная или что-то в этом духе.
Джез Корден
Стоит, правда, отметить, что Apple известна своей любовью к старту работы над совершенно разными проектами. И далеко не все из них при этом доживают до релиза — очень часто компания забрасывает идею по различным причинам.
Источник: Gizmochina