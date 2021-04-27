Разработчиков популярной ролевой игры пытались убить в штаб-квартире компании

Согласно данным источников, мужчина планировал убить двух основателей компании, а впоследствии совершить суицид. Сообщается также, что сделать это он намеревался в виду события, которое анонсировала студия для глобального сервера Honkai Impact 3rd. Так, в конце марта компания разместила видео, на котором девушки из игры танцевали в облегающих нарядах. Китайские пользователи сочли это осквернением персонажей игры и начали активно высказывать недовольство, включая угрозы, представителям miHoYo.

В этой связи компании даже пришлось пожертвовать планами на событие, публично извиниться и удалить неугодное видео. Кроме того, в качестве компенсации игрокам с глобального сервера раздали по 500 кристаллов, тогда как пользователям китайского сервера — по 2800 кристаллов. Эта большая разница в кристаллах, в свою очередь, возмутила игроков с глобального сервера. На данный момент не сообщается, что именно из этого стало триггером для мужчины.