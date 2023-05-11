Разработка GTA VI обошлась почти в $2 млрд

Согласно имеющейся информации, в проект может быть вложено от 1 до 2 млрд долларов!

По данным инсайдеров, GTA VI будет обладать самой масштабной картой среди всех игр этой серии. Она предложит большое количество миссий и пространство для широкого многопользовательского взаимодействия. Последнее, к слову, делает игру очень похожей на MMORPG.

Отметим, что скорее всего, GTA VI вернёт игроков в Vice City — легендарный город, который сделал серию безумно популярной. Кроме того, большой бюджет игры может означать участие в проекте звезд Голливуда.

Ожидается, что Rockstar Games анонсирует проект в ближайшее время. Релиз новинки ожидается на всех актуальных платформах — ПК, PS5 и Xbox Series X/S.