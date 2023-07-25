Разработку Crysis 4 подтвердили официально

Это стало известно из твита компании, где было буквально заявлено: «Crysis 4 в разработке».

Crysis — это серия научно-фантастических шутеров от первого лица, которые славятся своей визуальной проработкой и геймплеем. Первая игра в серии была выпущена в 2007 году и получила крайне хороший приём от критиков и игроков.

К сожалению, на данный момент нет никаких подробностей о том, чего игроки могут ожидать от Crysis 4.

Неизвестно, будет ли это продолжение истории, начатой в первой игре, или же разработчики решат пойти другим путём. Также нет информации о дате релиза игры.

Тем не менее, подтверждение того, что Crysis 4 находится в разработке, уже вызвало волну восторга среди фанатов серии.