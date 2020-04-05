Реалистичную игру о жизни и войнах в Средневековье продают со скидкой

Kingdom Come: Deliverance представляет из себя однопользовательскую ролевую игру от первого лица с открытым миром. Отдельно стоит отметить реалистичность, которой разработчики чешской студии Warhorse Studios оснастили игру. Так, к примеру, героям игры необходим не только сон и еда, но и регулярная гигиена, поскольку грязная одежда, как и в реальности, может вызвать определенное презрение социума. А если герой утолит голод несвежей едой - может получить серьезное отравление.

Загрузить игру можно по этой ссылке.