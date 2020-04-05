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Реалистичную игру о жизни и войнах в Средневековье продают со скидкой
Речь об игре Kingdom Come: Deliverance
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную акцию, в рамках которой реалистичную игру о жизни и войнах в Средневековье продают со скидкой. Речь об игре Kingdom Come: Deliverance, которую до 13 апреля можно приобрести за 419 рублей вместо прежних 699.
Kingdom Come: Deliverance представляет из себя однопользовательскую ролевую игру от первого лица с открытым миром. Отдельно стоит отметить реалистичность, которой разработчики чешской студии Warhorse Studios оснастили игру. Так, к примеру, героям игры необходим не только сон и еда, но и регулярная гигиена, поскольку грязная одежда, как и в реальности, может вызвать определенное презрение социума. А если герой утолит голод несвежей едой - может получить серьезное отравление.
Загрузить игру можно по этой ссылке.