Реалистичную игру-симулятор современной войны Arma 3 отдают со скидкой -75%

Arma 3 представляет из себя реалистичный симулятор современной войны. Игрокам предоставляется возможность попробовать более 20 видов боевой техники и 40 видов оружия, а играть можно как в однопользовательском, так и в многопользовательских режимах.

Также на 71% упала стоимость самого полного комплекта для Arma 3 из всех существующих. Продают его за 1 314 рублей вместо исходных 4 530.

Напомним, что в обычное время игру отдают за 1 199 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 299. За эту цену Arma 3 будут продавать вплоть до 9 августа. Купить игру можно перейдя по этой ссылке.