Игры
Сегодня 13:34
Реалистичный автосимулятор F1 раздается бесплатно и навсегда
Акция продлится до 10 августа
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle запустил новую акцию, которая понравится любителям чемпионата Формула-1. Так, официальная видеоигра F1 чемпионата раздается в онлайн-магазине бесплатно и навсегда.
F1 является реалистичным автосимулятором, основанном на сезоне 2018 года Формулы-1. Геймерам доступны 21 трасса и 10 команд. Кроме того, в игре представлены культовые автомобили, в числе которых как Lotus 72D, так и McLaren MP4/4, Brawn BGP-001 и Red Bull RB6. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 3 311 рублей.
Однако стоит отметить, что данная акция является временной. Так, установить игру со 100% скидкой можно вплоть до 10 августа. Воспользоваться бесплатной раздачей можно по этой ссылке.