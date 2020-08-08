Реалистичный автосимулятор F1 раздается бесплатно и навсегда

F1 является реалистичным автосимулятором, основанном на сезоне 2018 года Формулы-1. Геймерам доступны 21 трасса и 10 команд. Кроме того, в игре представлены культовые автомобили, в числе которых как Lotus 72D, так и McLaren MP4/4, Brawn BGP-001 и Red Bull RB6. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 3 311 рублей.

Однако стоит отметить, что данная акция является временной. Так, установить игру со 100% скидкой можно вплоть до 10 августа. Воспользоваться бесплатной раздачей можно по этой ссылке.