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Реалистичный шутер про Первую мировую войну стал временно бесплатным
Beyond The Wire
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию. В ее рамках реалистичный шутер про Первую мировую войну стал временно бесплатным. Речь об игре Beyond The Wire.
Beyond The Wire представляет из себя многопользовательский шутер с видом от первого лица про Первую мировую войну. Одновременно в игре могут участвовать порядка 100 игроков — битва 50 на 50. Геймерам предоставляется возможность сражаться в игре с реалистичным геймплеем, масштабными картами, системой рукопашного боя и с помощью оружия, которое реализовано с учетом исторической достоверности.
В обычное время игра продается за 619 рублей, тогда как сейчас в нее можно сыграть со 100% скидкой. Бесплатным доступом можно воспользоваться до 24 мая. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.