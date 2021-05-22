Реалистичный шутер про Первую мировую войну стал временно бесплатным

Beyond The Wire представляет из себя многопользовательский шутер с видом от первого лица про Первую мировую войну. Одновременно в игре могут участвовать порядка 100 игроков — битва 50 на 50. Геймерам предоставляется возможность сражаться в игре с реалистичным геймплеем, масштабными картами, системой рукопашного боя и с помощью оружия, которое реализовано с учетом исторической достоверности.

В обычное время игра продается за 619 рублей, тогда как сейчас в нее можно сыграть со 100% скидкой. Бесплатным доступом можно воспользоваться до 24 мая. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.