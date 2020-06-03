Реалистичный симулятор автогонок Project CARS 2 продается с 84% скидкой

Project CARS 2 представляет из себя симулятор автогонок, в котором предусмотрены как однопользовательский, так и многопользовательский режимы. В игре представлены 189 различных автомобилей на выбор, включая Porsche, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Honda, Acura и Nissan.

Напомним, что ранее игра продавалась за 1999 рублей, тогда как вплоть до 5 июня ее можно приобрести с 84% скидкой или за 319 рублей. Кроме того, со скидкой можно ухватить и издание Project CARS 2 Deluxe Edition. Так, если ранее данное издание продавалось за 2998 рублей, то сейчас оно продается за 479.