Assetto Corsa Competizione представляет из себя гоночный симулятор, которую выпустил сам чемпионат Blancpain GT Series. Игрокам предоставляется возможность поучаствовать в соревнованиях против официальных пилотов на автомобилях и воссозданных трассах из реального чемпионата. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями и незнакомцами в многопользовательском режиме.

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