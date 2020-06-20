Реалистичный симулятор охоты theHunter: Call of the Wild стал временно бесплатным

theHunter: Call of the Wild предоставляет геймерам возможность взять на себя роль охотника в живописном и реалистичном мире. Играть, к слову, можно как в однопользовательском, так и в многопользовательском режиме.

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