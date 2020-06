Реалистичный симулятор охоты theHunter: Call of the Wild стал временно бесплатным

Сервис цифровой дистрибуции Steam сегодня богат на выгодные акции. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что в онлайн-магазине временно бесплатной стала хоррор-игра Dead by Daylight. Однако и это еще не все. Так, сыграть бесплатно можно и в реалистичный симулятор охоты theHunter: Call of the Wild.