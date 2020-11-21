Реалистичный симулятор охоты в дикой природе продается дешевле 200 рублей

В theHunter: Call of the Wild игроки могут взять на себя роль охотника в открытом мире, полном живописных пейзажей. Причем игра позволяет оказываться в разных регионах планеты, благодаря чему можно ознакомиться с различными заказниками.

Отметим, что в обычное время игра продается за 435 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 130 рублей. Однако стоит поторопиться, поскольку эта цена будет актуальная лишь до 25 ноября. Помимо прочего со скидками продаются и различные дополнения к игре. Купить игру можно по этой ссылке.