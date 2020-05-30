Реалистичный симулятор военных действий Arma 3 отдают с большой скидкой

Arma 3 представляет из себя военный шутер, действия в котором заворачиваются в 2030-х годах. Так, игроки смогут погрузиться в футуристичный мир массовой военной “песочницы”. Игра предоставляет доступ к 20 видам боевой техники, а также 40 видам оружия.

Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1199 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, его можно ухватить всего за 359 рублей. Кроме того, также в акции участвует набор Arma 3 Ultimate Edition, стоимость которого упала с 4530 рублей до 1564.