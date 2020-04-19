Реалистичный военный симулятор Arma 3 продают с 70% скидкой

Так, если ранее стоимость игры составляла порядка 1199 рублей, то благодаря акции ее можно ухватить всего за 359. Кроме того, с большими скидками продается ряд наборов. Например, Arma 3 Ultimate Edition, который является самым полным комплектом для Arma 3 из всех существующих, можно приобрести с 67% скидкой, а именно за 1496 рублей вместо прежних 4530.

Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 21 апреля. Приобрести реалистичный военный симулятор со скидкой можно по этой ссылке.