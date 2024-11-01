Red Dead Redemption только вышел на ПК, а уже получил первый мод с улучшением графики

На платформе Nexus Mods появились паки текстур, значительно повышающие качество визуальных элементов.

Одним из самых заметных модов является John Marston Reworked 4K Upscaled от пользователя modgamer767, который обновляет текстуры главного героя до разрешения 4K с помощью ИИ-апскейлинга.

Кроме того, пользователь FiK создал мод, улучшивший текстуры частиц, таких как дым и искры, также в разрешении 4K.

Не остался без внимания и популярный аддон Undead Nightmare, который включен в ПК-версию. Пользователь DerEhrwurden уже успел обновить текстуры некоторых зомби-животных с 1024 x 1024 до 2048 x 2048 и обещает улучшить остальные объекты Undead в будущем.