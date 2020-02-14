Редчайшая игровая консоль Nintendo PlayStation продается за более 13 млн рублей

К слову, данное устройство и вправду является крайне желанным для любого коллекционера за счет своей уникальности и редкости — консоль является плодом несостоявшегося сотрудничества Nintendo и Sony, из-за чего производитель в принципе выпустил крайне малое количество устройств. Зато именно наработки, собранные в рамках попытки Sony стать партнерами с Nintendo, вылились в производство первой фирменной консоли японской компании, которая ныне известна как PlayStation или PSOne.