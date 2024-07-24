Редкий картридж для прародителя консоли Dendy выставили на аукцион

Этот «золотой» картридж был выпущен в 1990 году тиражом всего 26 экземпляров в качестве призов для читателей журнала Nintendo Power.

Картриджи использовались в чемпионате Nintendo World Championships, где участники соревновались в играх Super Mario Bros., Tetris и Rad Racer с ограничением по времени, установленным переключателем на самом картридже.

Большинство картриджей для чемпионата были серыми, но только 26 из них — золотыми. Один из таких редких картриджей принадлежал Патрику Кингу из Шайенна, штат Вайоминг. Именно его картридж выставлен на аукцион.

Картридж, лишенный упаковки и наклейки, имеет потертый вид. Начальная стоимость лота составляет $10 000.