Редкий картридж для прародителя консоли Dendy выставили на аукцион

Опубликовано 24 июля 2024, 07:01
1 мин.
Редкий картридж для прародителя консоли Dendy выставили на аукционВсего таких было выпущено 26
Аукционный дом Goldin выставил на продажу один из самых редких картриджей для Nintendo Entertainment System (NES), известной как прародитель консоли Dendy.
Этот «золотой» картридж был выпущен в 1990 году тиражом всего 26 экземпляров в качестве призов для читателей журнала Nintendo Power.
Картриджи использовались в чемпионате Nintendo World Championships, где участники соревновались в играх Super Mario Bros., Tetris и Rad Racer с ограничением по времени, установленным переключателем на самом картридже.
Большинство картриджей для чемпионата были серыми, но только 26 из них — золотыми. Один из таких редких картриджей принадлежал Патрику Кингу из Шайенна, штат Вайоминг. Именно его картридж выставлен на аукцион.
Картридж, лишенный упаковки и наклейки, имеет потертый вид. Начальная стоимость лота составляет $10 000.