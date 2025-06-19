Редкий прототип Steam Deck с чипом Ryzen 7 3700U нашли и протестировали спустя 6 лет

Его протестировали специалисты Bringus Studios и обнаружили, что внутри стоит чип Ryzen 7 3700U с архитектурой Zen+, графикой Vega 10 и TDP 15 Вт. Это значительно слабее финальной версии на Zen 2 и RDNA 2.

Система использовала раннюю сборку SteamOS 2020 года, но после переустановки ОС и фиксации загрузочного раздела, она стала работоспособной.